Tiber Lászlót aligha kell bemutatni a megyei futballszurkolóinak, hiszen 221 alkalommal öltötte magára a Vidi mezét, sőt a válogatottban is szerephez jutott. Ezekre igazán büszke lehet a kiváló sportember, most elsősorban mégsem a sport sokkal inkább a vasárnapi választás volt a beszélgetés fő témája, amiben a legenda is a részvételre buzdítja a választópolgárokat!