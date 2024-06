Polgárdi kapujában, a 7-es főút melletti benzinkútnál vasárnap délelőtt még a parkolókban is hét nyelven beszélő alkatrészeket kínáltak az árusok. Sokan megfutottak a Fekete Sas Motoros Nemzetség nyár eleji veterán és motoros börzéjére.

Igazi kavalkád várta az érdeklődőket, volt itt minden, mi motoros szem-szájnak ingere. A Pannónia és Simson alkatrészek mindig kelendők, a krómozott kettős kipufogó pedig „minden pénzt” megér. Hovatovább csaknem a krónikás is elcsábult. Hja, kérem, az a kis kar, az egyik végén furattal, potom 500 forintot taksált – lett légyen az bármi is!

– Sok a nézelődő, kevés a vásárló – az alapvetés a Duna-Tisza közéről érkező, Ferenc keresztnevű férfiútól való.

– No, de – mormogta tréfásan a bajusza alatt standszomszédja –, a kereskedő céhek álmoskönyvéből is kiolvasható, hogy a nézelődőkből lesznek egyszer a vevők.

Mi minden a platón… Hovatovább még egy szívlapát is!

Fotó: V. Varga József

Az ismert dolgok valahogyan megnyugtatják az embert. Az ütött-kopott robogó közel áll a szívünkhöz, mint ahogy a pompás „ámerikai” cirkáló, vagy a szelíd motorosok legendás Harley-Davidson erődje is. A Dunából előhalászott rozsdamarta Zsiguli ugyanott pihen, mint korábban, a kürtőskalács most is nagyon finom, és a Fekete Sasok bázissátrában – mint mindig – újfent kis szusszanás, némi diskurzus és hűvös üdítő várja a betérőt.

Harsányan megkiabáljuk egymást régiséggyűjtő ismerősömmel, amott, az idő múlására hatalmas körlapos óra emlékeztet. Belefeledkezve elidőzök a „motorköltemények” – Yamaha, Kawasaki, Suzuki – sorában, de szintúgy a kicsinyített makettautók asztalánál. Mosolyogva böngészem az Olcsó Könyvtár klasszikus köteteit, egy-egy régi, fekete-fehér Autó-Motor magazin felettébb ismerősnek tűnik.

„Itt vagyunk!” – drónfelvétel az ominózus háromszögről

Fotó: Fekete Sasok

A motoros nemzetség elnöke, Polácska Marcsi éppen az önkormányzati és EP-választásokon szolgál, de nem maradunk friss hírek nélkül.

– Az őszi veterán és motoros börzénket, a terveink szerint, összekötjük a hagyományos P20-as és P21-es Pannónia márkatalálkozóval – újságolja Horváth Peti, a Fekete Sasok másik illusztris személye. – De mindezt megelőzi a Fekete