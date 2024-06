A júniusban lezárult Fényjáték az óvodában pályázaton 110 ovis csoport és közel 2500 gyermek vett részt. A pályázaton induló összes óvodai csoport nyereményben részesült, így a fénygömböcök tovább kísérhetik etyeki, kulcsi és sárbogárdi gyerekek mindennapjait is.

Interaktívan a szabadban is

A pályázat részeként a gyerekek hangüzeneteket kaptak a mesebeli fénygömböcöktől, amiket az óvodapedagógusok a képernyőmentes tartalmakra fókuszáló Plukkido applikáción keresztül értek el. A küldetés elsődleges célja az volt, hogy interaktív módon arra ösztönözze a gyerekeket, hogy a képernyő helyett a környezetükre figyeljenek, és minél több időt töltsenek a szabadban szemlélődve, jó fényviszonyok között. A küldetést a Plukkido pszichológusai kifejezetten óvodák számára készítették szemész szakemberek életmódbeli ajánlásait is beépítve.

Az óvodai csoportok egy játékos Madárcsalogató küldetés, a Kukkancs kaland teljesítésével és interaktív feladatok megoldásával pályázhattak a nyereményekért. A Fejér vármegyei ovisok ösvényt építettek, ködöt oszlattak, süteményeket formáztak, énekeltek, kerek kincsek után kutattak és színes fészkeket építettek a szégyenlős cicomadaraknak. A feladatok végrehajtása során a gyerekek átélhették, hogy cselekedeteiknek hatása van a varázsvilágra, miközben egymással együttműködve, empátiával és kreatív megoldásaikkal segítették hazajuttatni az eltévelyedett gömböcfalvi madarakat.

A pályázaton résztvevő óvodapedagógusok is kifejtették véleményüket a kezdeményezésről. Elmondták, hogy a feladatok mind élményalapúak voltak. A csoportban több visszahúzódó gyermek is van, de a fantáziadús játékoknak köszönhetően igazi csapatmunkában tevékenykedtek, mindenki bekapcsolódott a játékba. Egy pedagógus úgy nyilatkozott, hogy a csoportja nagyon szereti ezeket a játékokat. – Sokat segít abban, hogy közösen tudjanak dolgozni, ezáltal újabb oldaláról ismerjük meg mi is a gyerekeket – fogalmazott a szakember. Míg mások elmondták, hogy a gyerekek nagy élvezettel csinálták végig a küldetéseket, napokig visszatérően erről beszéltek, játékaikhoz ebből is merítettek ötletet. Az illatos sütik pedig varázslatosak voltak, felfedezték, hogy tényleg fogyott belőlük, ezért újra és újra visszatértek a nagy gondossággal elkészített desszertekhez.