Önpusztító rekorder

Van, aki nem tanul a hibájából, és akár többször is újra nősül. Ezek között is vannak kiemelkedő csúcstartók, szinte önpusztító rekorderek. A Fejér Megyei Hírlap is erről írt 1994. június 7-én. Már százegyszer nősült, de még mindig nem vágyik magányra egy 73 éves szomáli férfi. Ali egyébként jelenleg is újházas: alig öt hónapja vett feleségül egy 19 éves lányt. Alinak 58 gyermeke van, legidősebb fia 54, a legfiatalabb 4 éves. Feleségei közül a legfiatalabb 17 éves volt házasságuk idején, míg a legidősebb 53 esztendős. Ali tehetős — hiszen hogyan is tudott volna ennyi asszonyt eltartani —, egy szomáli klán feje, ötven zsoldos élén áll — írja a pakisztáni APP hírügynökség tudósítója, aki nemrégiben járt Szomáliában.