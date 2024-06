Ez már kánikula

Sokat panaszkodunk a rendkívüli időjárásra, de a mondás szerint mindenkit a saját cipője szorít a legjobban. „Tegnap megérkezett hozzánk is a hamisítatlan nyári meleg. Székesfehérváron sok ezren verejtékeztek az utcán, zsúfolt boltokban, s a munkahelyeken. A napsütés nélkül érkezett fullasztó, párás forróság több rosszullétet is okozott, szerencsére súlyosabb esetről nem számolt be a tegnapi mentőkrónika, a piros keresztes fehér kocsik úgyszólván egész nap jótékony tétlenségben hűsöltek a garázsban. A nyirkos, meleg időjárásnak legjobban a fagylaltosok örültek: tegnap délelőtt rekord mennyiségű fagylalt fogyott az utcákon” – írta meg a Hírlap 1974. június 28-án.

Találkozás a Velencei tónál

A nagy meleg elől sokan megyünk a Velencei tóhoz, ahol nagy volt a forgalom már 1974-ben is. „A Budapest XIII. kerületének úttörőtáborában mintha a sziú-törzsek földjére értem volna: a táborban élénk színekkel festett, jelekkel telerajzolt arcú lányok, fiúk járkáltak, beszélgettek. Mint a tábor vezetője, Kányási István elmondta, az egyik, raj éppen „indián napot” tartott... Táborozni nagyon szeretnek a gyerekek. Arra a kérdésre, hogy miért, a legtöbben azt a választ adták, azért, mert ott nem lehet unatkozni. Naponként más és más a program, s a fő cél a gyereketek aktivizálása. A képzőművészettel való találkozásukat is ebben a szellemben szerezték meg: ők zsűrizték a székesfehérvári járás úttörőinek alkotásait. Márciusban pályázatot hirdettek a székesfehérvári járás úttörői között: örökítsék meg a Velencei-tóval kapcsolatos élményeiket, találkozásukat a tóval. Schmauder János, a székesfehérvári járás úttörőtitkára az alkotásokat bemutató kiállítás megnyitójában elmondta, hogy a tavalyi kiállításhoz képest, emelkedett a színvonal. A felhívásnak megfelelően textilmunkával, festménnyel, mozaikkal fejezték ki élményeiket. Az élénk színek alkalmazása szinte sugározza magukból a jókedvet, melegséget. Megtekintésük nemcsak a gyermekeknek szerzett örömet, hanem a pedagógusoknak, a felnőtteknek is. Közel 100 budapesti Úttörő szavazott az általa legjobbnak tartott műre. A szavazatok alapján első helyen Kiss Éva zámolyi diák végzett, második Sallay László lett Velencéről, a harmadik szintén zámolyi tanuló, Lexi Mária. Szabó József (Gárdony) alkotása nyerte el a negyedik helyezést. Körülbelül egy hónap múlva a megye nagyobb művelődési intézményeiben vándorkiállításon mutatják be a gyermekek munkáit” – olvasható a Fejér Megyei Hírlap 1974. június 28-i számában.