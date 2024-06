Fehérvári tornászsiker

A sportiskolák második országostornász-bajnokságán nagyszerűen szerepeltek a fehérvári általános iskolások – számolt be a Hírlap 60 évvel ezelőtt.

„Az újonc osztályban 21 csapat vett részt. A fehérváriakat Csitári Nóra, Pilinszky Mária, Rostás Szabó Margit, Körmendi Ilona és Mohácsi Márta képviselte. Az általános iskolákban tanuló fiatalok kitűnően szerepeltek és országos bajnokságot nyertek. Több szeren is jó eredményeket értek el. Az összetett egyéni bajnokságot Körmendi Ilona, a Béke téri Általános Iskola ötödik osztályos tanulója nyerte. Harmadik helyet Mohácsi Márta, a Petőfi Általános Iskola hetedik osztályos tanulója szerzett. A sporteredmények mellett megkell említenünk, hogy valamennyien kitűnő tanulók is. Ezúttal is bebizonyosodott tehát, hogy a sportolás nem megy a tanulás rovására, sőt legtöbbször kedvezően hat a gyermekek tanulásában."

Vizsgázott az érettségi

1974-ben ezen a napon fejeződtek be a szóbeli érettségi vizsgák a középiskolák nappali tagozatain. Akkor hazánk 530 középiskolájában együttvéve mintegy 52 ezren adtak számot tudásukról a matúra keretében.

„Az idei érettségik jellegzetessége volt: vizsgázott az érettségi. Vagyis az újonnan kidolgozott érettségi vizsgaszabályzatok szerint most először adtak számot érettségükről a diákok mindkét iskolatípusban, a gimnáziumban ugyanúgy, mint a szakközépiskolában. Az első összegezések szerint a tapasztalatok kedvezőek: a maturáló diákok felkészültsége az idén is kielégítő volt. Az Oktatási Minisztérium illetékeseinek véleménye szerint az érettségi vizsgák légkörére előnyösen éreztette hatását az, hogy lexikális ismeretek halmazának öncélú számonkérése helyett, a lényeglátásra, a gondolkodó és kifejezőkészség fokának megállapítására fordították a bizottságok a legnagyobb figyelmet."

Magyarország népessége

Az ország lakosságának száma 1945. elején kilencmillió 82 ezer fő volt. Ez az eltelt 39 év alatt 18 százalékkal növekedett – számolt be a Hírlap 1984. június 27-én.

„A vizsgált időszak első évtizedében a jelentős természeti szaporodási arány, a magas házasságkötési és alacsony válási arány volt jellemző. 1956-tól kezdődően fokozatosan csökkent a természetes szaporodás és emelkedni kezdett a válások száma. Napjainkban sajnálatos módon természetes fogyásról és a válási arány magas szintjének stagnálásáról beszélhetünk."