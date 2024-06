Westel az M7-esen

„A Budapestet a Balatonnal összekötő M7-es főközlekedési úton szombat reggeltől már működnek a Westel 900 digitális mobiltelefon készülékei — tájékoztatta az MTI-t pénteken aGSM szolgáltató vállalat illetékese. Ez azt jelenti, hogy az autózók a fővárostól egészen a balatonaligai elágazásig a Westel 900 által lefedett területen haladhatnak. A részvénytársaság képviselője arról is tájékoztatást adott, hogy rövid időn belül az M1-es autópályára is ki terjesztik szolgáltatásukat, melynek eredményeképpen újabb két megyeszékhely, Tatabánya és Győr válik elérhetővé" – számolt be a mára már természetessé váló hírről a Fejér Megyei Hírlap 1994. június 4-én.

Karsai kapta a legtöbb szavazatot

„A június 6-i, csütörtöki, a Népstadionban sorra kerülő Budapest-Vidék válogatott labdarúgó mérkőzésre a két kapitány Illovszky Rudolf és Moór Ede, a Gól című lapszelvényein beérkezett szavazások alapján összeállította a két keretet. Meglepetésre Karsai László, a Videoton labdarúgója kapta a legtöbb szavazatot, szám szerint 2200-at. A közönség választása alapján a két keret: Budapest: Mészáros (1700 szavazat),Géczi (1400). Török (1500). Godán (Csepel, 1100), Lakinger (1400). Dunai Lajos(1200), Megyesi (1600), Vidáts (1300), Kántor (1300), Juhász I. (2000), Bálint (1000) Kocsis (1500), Müller (1900), Máthé (1600), Váradi (1500), Kiss T. (1200). Vidék: Gujdár (1200), Kocsis (Pécs, 1200), Kincses (1200), Kenetty (1300), Kocsis, (Pécs, 1400), Fejes (1200), Tóth I.(Pécs, 1100), Karsai (2200), Halmosi (1800), Somogyi (1000), Básti (1700), Pénzes (1400), Kőműves (1600), Tóth K. (1500), Stolcz (1700). Sok szavazatot kapott még Pozsgai, Bita, Mihalecz,Laczkó (Tatabánya), Nagy III. (Videoton). Nyitrai és Póczik is sok szelvényen szerepelt, ők azonban sérülésük miatt nem jöhetnek számításba" – számolt be a hírről 1974. június 4-én a Fejér Megyei Hírlap.