Egy hónap múlva arathatják az árpát

"Fejér megyében májusban több mint negyven milliméter csapadék esett, s ennek köszönhetően az őszi kalászosok jól fejlődtek. Jó termés várható őszi árpából, de a kenyérgabona is jól fejlett, terméstöbbletet mutat" - hozta címlapon a Fejér Megyei Hírlap ezen a napon, 1994-ben.

Mindezt Szabó Sándor Andrástól, az FM Fejér Megyei Földművelésügyi Hivatalának vezetőjétől tudta meg az újságíró. Az interjúalany elmondta: "4,8 tonnát várnak hektáronként megyénkben őszi árpából a szakemberek. A kukorica vetése az esők miatt kissé kitolódott az idén, így csak május 18-án fejezték be a műveletet. Összesen 76 és félezer hektáron termesztenek idén, ebből a takarmány- és ipari növényből Fejérben, s ebből 3100 hektár a hibrid vetőmag. A silókukorica vetésterülete 1994-ben majdnem tízezer hektárnyi."

Majd tovább részletezte, milyen stádiumban van a növényállomány: "Ez évben a borsó vetésterülete a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen csökkent. Fejlett a növényállomány, jelenleg a virágzás stádiumában van. A tavarszi árpák is kalászolnak ezekben a napokban. A cukorrépa területeken jelentős volt a répabarkó kártétele, megritkult a tőállomány, de a szükséges védekezést elvégezték a gazdálkodók. Ha a búzát nem is Péter-Pálkor, de az őszi árpát egy hónap múlva bizonyosan már aratni lehet. Fejér megyében 552 kombájn várja a nyári betakarítást. Minőségi búzából ezer tonna felvásárlását tervezi a Cerbona Részvénytársaság. Ugyanebből jelentős mennyiséget vásárol meg a gyermelyi tésztagyár. Azok az üzemek, melyek rá voltak szorulva a felvásárló szervek előfinanszírozására, természetesen csak hitelezőiknek értékesíthetik a búzát, így a KSZE- nek, az IKR-nek, a Mezőmag Kft.-nek és a Cerbonának. Mint a hivatal vezetője tájékoztatott, a szántóföldi zöldségek is szépen fejlődnek, s a fehérvári hűtőház pár napon belül megkezdi az étkezési zöldborsó felvásárlását."

„Ha nincsen elég gyökerünk, elvisz a szél...”

Másodszor rendezték meg a faluból elszármazottak, az itt élők, és az ide kötődők találkozóját Cecén, melyen Varga Gábor polgármester köszöntötte a vendégeket - írta a lap 2004-ben, ezen a napon.