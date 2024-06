A program azzal a céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson a kis- és középvállalkozásoknak a növekedésben és vevőszerzésben önállóan vagy kollaboráció révén. A fehérvári esemény fő témája az volt, hogy milyen új trendek és technikák vehetőek észre a vállalkozások marketing tevékenységében, kifejezetten a közösségi médiás tartalmakra és a mesterséges intelligenciára vonatkozva. Erre azért van nagy szükség, mivel a Digiméter 2024-es felmérése szerint a közösségi médiában jelenlévő cégek csupán harmada tölt fel hetente új, nem fizetett tartalmat. Továbbá a részvevők betekintést kaptak az offline vevőszerzés, a legújabb árazási stratégiák és e-kereskedelmi trendekbe is. A rendezvény lehetőséget adott a cégeknek, hogy kipróbálják, hogyan tudnak egymással együttműködést kialakítani.

Az esemény kapcsán Oraveczné Németh Ildikó, a K&H Lakossági és kkv szegmens marketing vezetője úgy fogalmazott:

„Azt a szemléletmódot szeretnénk erősíteni a hazai vállalkozói szférában, hogy gyorsabban, hatékonyabban lehet növekedni, ha a cégek partnerként tekintenek egymásra. Az erőforrások, a tudás, a tapasztalat vagy akár az ügyfélkör megosztásával ugyanis mindkét vállalkozás előnyösebb helyzetbe kerülhet, jobb piaci pozíciót érhet el, újat nyújthat a saját vevői számára, ami végső soron a bevételeket növelheti és a költségeket is mérsékelheti.”

Hozzátette: „Úgy látjuk, hogy a kkv-k többsége nyitott a kollaborációra. Elsősorban a kölcsönös ajánlásban hisznek, de olyanok is vannak, akik egymás termékeit, szolgáltatásait is hajlandóak lennének összekapcsolni. Ennél szorosabb együttműködésre, például közös kedvezmény nyújtására, vagy akár egy teljesen új közös termék létrehozására egyelőre ritkábban van nyitottság. Az együttműködés kialakításának legfontosabb mozgatórugója az új ügyfelek, vevők szerzése lehet, de a forgalom növelése és a kapcsolati háló bővítése is motiváló számukra”



A konferenciasorozat mellett 5 millió forint összértékű marketing-kommunikációs támogatást is kaphatnak a kreatív együttműködésben gondolkodó vállalkozások.

Szerző: Kovács Patrik