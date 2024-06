Vasárnap kora reggeltől folyt az előkészület a Zsolt utcában, ahol a Vox Mirabilis Kamarakórus ünnepi kórusműveket gyakorolt, a hívek izgatottan várták a kilenc órai szentmisét. A Krisztus Király Karitászcsoport tagjai az udvaron terítettek, szendvicset, limonádét készítettek, üdítőket, süteményeket tálaltak fel, melyeket a templomba járó testvérek hoztak az agapéra – írta meg a Plébánia.

"Tornyai Gábor hét éve lett a Krisztus Király Egyházközség plébánosa, a felnőttek, gyerekek, családok és az idős testvérek is nagyon megszerették életvidám, mindig mosolygós, hihetetlen teherbírású papjukat. Gábor atyának mindig van egy-két jó szava a ministránsokhoz is, akik most is szép számmal voltak jelen, hiszen a szentmisén hirdették ki a ministránsverseny eredményét: 32 gyermek kapott oklevelet és jutalmat az idei szolgálatáért" – írta az ÖKK közleménye.

A jubileumi szentmise elején az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte a plébánost, és átadta a hívek ajándékát: egy szép, egyedi hímzésű stólát, melyen az egyházi jelképeken kívül egy keresztbe rejtett felirat is olvasható: „25 éve Krisztus szolgálatában”. Mindemellett egy hatalmas gyümölcskosarat is kapott Gábor atya, amelyről tudható, hogy nagy kedvence.

Deák Lajosné önkormányzati képviselőasszony megköszönte Gábor atya eddigi munkáját és az együttműködést. Zemlényi János akolitus pedig meglepetéssel készült: kivetített egy különleges fotót, amelyet az egyik szentmisén készített: a felemelt kelyhen ott van Jézus arca, ami visszatükröződik a mögötte levő Krisztus Király hímeskő mozaikról. – Amikor egymásra tekintünk, lássuk meg Jézust, amikor Jézusra nézünk, vegyük észre embertársainkat – fogalmazott Zemlényi János. Végül az egész templom együtt énekelte az Ároni áldást plébánosukért.