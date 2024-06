A Free Spirit Dance Székesfehérváron működő hip-hop tánciskola, amely gyermektől felnőtt korig, kezdőtől haladó szintig tanítja a hip-hop tánc műfaját. Szombat este nagyszabású gálaműsor keretében zárta a tánciskola az évet. A kezdők közül többen először léptek színpadra, a legkisebbek műsorát is vastaps kísérte. Azt este folyamán bemutatták tudásukat a kezdők mellett a haladó, középhaladó csoportok is. A produkciók mindegyike egy-egy ismert film musicalre épült; többek között megelevenedett a Grease, a Step up és a High School Musical világa is.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap