Ennek a kezdeményezésnek hála, nemcsak egy környezetünknek kedvező kavicskertbe ágyazott esőkertet kapott a város, hanem egy újabb potenciális desztinációt, amit az ide látogató turisták is megcsodálhatnak. A városban tartózkodók is sokat látogatnak ide, ottlétem alatt konstatáltam, hogy többen is megálltak gyönyörködni a kertben, képeket is készítettek, páran közelről meg is vizsgálták a növényeket.