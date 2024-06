Az Építők Napja programsorozat május 31-én egy kiállítással vette kezdetét, amiről mi is beszámoltunk oldalunkon. Majd ezt követően, június 1-jén, szombaton, az Építők napi juniálissal folytatódott a Székesfehérvári SzC. Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskolában. A rendezvényen már korán reggel elkezdődött a finom ételek főzése, és a közösségre jellemző, igazán baráti hangulatban zajlott a gasztronómiai finomságok elkészítése. A színpadon 10 órától táncos és szórakoztató műsorszámok voltak láthatók, de átadták a Kiss József emlékdíjat is, illetve elismeréseket vehettek át a baráti körben kiemelkedő tevékenységet végzők.

Nagy munka zajlott a bográcsok körül is.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Kiss Lajos elnök elmondta – Ma van igazán a baráti napi összejövetel. A húsz éve alakult ARÉV Baráti Kör abban a pillanatban alakult, amikor megszűnt a cég, és azóta is közel négyszáz tagja van a társaságnak. Ami összetartja a csapatot az a kötelék ami szavakban nehezen megfogalmazható, de ami mindig is jellemezte az ARÉV-es közösséget. Mi nem csak házakat, mi közösséget is építettünk, és úgy látszik ez annyira sikeres volt, hogy közel húsz éve életben tartható ez az érzés. – A baráti összetartozást mi sem igazolta jobban, mint sem az, hogy a változékony és időnként esős időjárás ellenére is igen csak sokan látogattak el a rendezvényre.