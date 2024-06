Nem vitás, hogy a szórólapok és a plakátok mellett napjainkban a közösségimédia-felületek azok, ahonnan – legyen szó faluról vagy városról – a lakosság a helyi ügyekről és eseményekről tájékozódik. Így volt mindeddig Abán is. A település eseményeiről, a fontosabb önkormányzati döntésekről és támogatásokról is rendszeresen hírt adott a városvezetés az „Aba Város Önkormányzatának hivatalos oldala” és az „Abai hírek” névre keresztelt felületen. Mindezek mellett a regnáló polgármester, Mikula Lajos saját közösségi felületén is gyakran posztolt.

Nos, mindezen oldalak a június 9-i választások másnapjára már elérhetetlenné váltak. Hogy a történéseknek köze van-e ahhoz, hogy a lakosság döntése értelmében október 1-jétől a polgármesteri tisztséget Képliné Molnár Ildikó veszi át, azt az olvasó megítélésére bízzuk. Mindenesetre reméljük, hogy a lakosság a következő hónapokban sem marad tájékoztatás nélkül.