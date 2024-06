Kű Lajos olimpiai ezüstérmes labdarúgó 2004-ben egy új kezdeményezést indított el, az Aranycsapat Alapítvány elnökeként meghirdette a Kárpát-medence diáksportjának felemeléséért indított mozgalmat. Az akkor még élő csapattagok, Puskás Ferenc és Grosics Gyula támogatásával így elindulhatott a Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság szervezése. Már rögtön az alakulás után az első évben, amikor még csak labdarúgásban írtak ki a bajnokságot, 250 csapat nevezett be a küzdelmekbe. Egészen haláláig Mádl Ferenc köztársasági elnök adta át a díjakat. Puskás Ferenc mellett olyan kiváló sportoló egyéniségek, mint például Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Várhidi Pál, Fenyvesi Máté, Balczó András, Wichmann Tamás és Jónyer István is rendszeres résztvevői voltak a rendezvényeknek. Schmitt Pál köztársasági elnökké választása előtt, alatt és után is szívesen vett részt a sportversenyeken.

Kű Lajos, illetve az Aranycsapat Alapítvány munkáját 2004-ben Széchenyi-díjjal ismerték el, amely kellő motivációt és önbizalmat adott a folytatáshoz, aztán 2009-ben Fejér megye közgyűlése a Fejér Megye Díszpolgára címet adományozta neki, majd rá két évre Prima Primissima Díjas lett, 2015-ben Magyar Örökség Díjat, 2017-ben Székesfehérváron Pro Civitate-díjat érdemelt ki a tevékenysége. Néhány napja az általa felkarolt eszme, az 1952-es Helsinki olimpia eredményeinek szellemisége is Magyar Örökség Díjas lett. Az első Nemzeti Összetartozás Kupa pedig annyira sikeresnek bizonyult, hogy máris eldőlt: Mór szívesen helyszínt adna a jövő évi folytatáshoz.