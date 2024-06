Hónapok óta nyomon követjük, hogy hol tart jelenleg az az ingatlanügy, amelyben több mint egy tucat család érintetett és összességében több száz millió forintjuk bánta, hogy a Metulli Vagyonkezelő Zrt.-től szerettek volna házat vásárolni. Legutóbb arról írtunk, hogy a családok tudomására jutott, miszerint egy harmadik cég folytatja azon házak építését, illetve értékesítését, amelyeken nem volt tulajdonjog fenntartás. Azóta ezzel kapcsolatban új információt nem kaptunk, azt viszont megtudtuk, hogy megtörtént az első tájékoztatás, amelyet a felszámolóbiztos adott a károsult családoknak. Kiderült, hogy a Metulli köteles – lett volna – adatszolgáltatást adni a felszámolóbiztosnak a vagyoni helyzetéről, kintlevőségeiről, ennek azonban nem tett eleget, így jelenleg a felszámolóbiztosnak is csak annyi információja van, amelyet innen-onnan be tudott szerezni a cégről. Mint azt az egyik károsult elmondta: két esetleges lehetőségről beszéltek nekik, az egyik, hogy jogi úton megtámadhatják a céget és bizonyítják, hogy valóban vagyonkimentést végzett, a másik pedig az, hogy megvárják a december 31.-ét. Ekkor jár le az a fizetési határidő, amelyben a Metulli és az Alba Civitas Kft. megállapodott, miszerint utóbbi kifizeti az átruházási szerződésben foglalt ingatlanokat és tulajdoni hányadokat a Metulli részére. Ha megtörténik a kifizetés, akkor még van némi remény, hogy valamennyi jut a károsultaknak, ám még ez sem garantált.

Megtudták továbbá azt is, hogy a Metullinak összesen másfél milliárd tartozása van, ebben már a családok része is benne van. Ám az ő kifizetésüket még megelőzi három más kategória, így ők a negyedik helyre csúsztak, azaz csak akkor ’láthatnak’ pénzt, ha az első három kategória után marad még az ő részük kifizetésére is.

Nem túl jó tehát a helyzetük, de továbbra is bizakodnak és várnak a fejleményekre.