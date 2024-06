A JAF Akadémia e-learning online versenyének, kimondottan a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskolát, résztvevő tanulóit érintő eredményhirdetésére, díjátadására került sor június 4-én, kedden az intézményben. A Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola egyik támogató partnerének versenyén idén több mint 500 diák vett részt.

Fotó: JAF Akadémia

Az egy adott intézményből 10 legjobban teljesítő diák iskolája egy rakat – azaz 26 tábla - laminált forgácslapot kapott tetszőlegesen választott színben – ezt vehette át a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakközép és Szakgimnázium is – tájékoztatta a feol.hu-t a versenyszervező. A díjazott iskolák diákjait felkészítő szakoktatók szintén jutalomban részesültek, ahogy a legalább 80 százalékos tesztsor eredményt elérő diákok is. Köztük volt Világosi Dorka, a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakközép és Szakgimnázium tanulója is.