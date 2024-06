Egészségügyi dolgozókat köszöntöttek a Hiemer-ház báltermében Székesfehérvár Önkormányzatának Semmelweis-napi ünnepségén június 26-án, szerdán. A több évtizede az alapellátásban dolgozó szakemberek önkormányzati elismerésére került sor a Humán Szolgáltató Intézet felterjesztése alapján. Az ünnepségen köszöntőt mondott Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester. Az ünnepséget a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház kórusának előadása kísérte.

Cser-Palkovics András polgármester köszöntő beszédében elmondta, hogy számtalan terület együttműködése szükséges ahhoz, hogy egy olyan fontos ágazat, mint az egészségügy, működjön és fejlődni tudjon. – Ezért is fontos ez az ünnepség, amelyen évről évre nemcsak egymást, hanem a szélesebb közönséget is emlékeztetni tudjuk, hogy szoros együttműködés kell ahhoz, hogy a mindennapokban is egy fejlődő egészségügyi stukatúráról lehessen beszélni – fogalmazott a polgármester.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

„Székesfehérvár Egészségügyéért” díj annak az orvosnak, egészségügyi szakdolgozónak adományozható, aki Székesfehérvár lakóinak egészsége, egészséges életmódra nevelése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységével a betegek javát és gyógyulását szolgálta. A díjakat cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester adta át, megköszönve a díjazottak szakmai és odaadó munkáját.

Székesfehérvár Megyei jogú Város Önkormányzat Közgyűlése több évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Székesfehérvár Egészségügyéért díjat adományozott Tóthné Marton Gizella, Diósi Józsefné részére.