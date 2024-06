Nem anyagi okokból zárt be a közösségi tér a faluban. Az indok jóval prózaibb: felmondott a programokat szervező és a könyvtárban dolgozó kolléganő, aki helyett egyelőre nincs más, aki vállalná a feladatot – tudtuk meg Vértesacsán, ahol úgy tudják, őszig biztosan nem várható megoldás.

Az intézmény maga is tájékoztatta erről a vértesbogláriakat a közösségi oldalán. Ebben arra is felhívják a figyelmet, hogy a továbbiakban nincs lehetőség családi- és egyéb rendezvények megtartására a házban és termet sem adnak ki. Kérik továbbá, hogy a könyvtárból kölcsönzött könyveket a héten vigyék vissza, amire csütörtökön 10-18 óra, pénteken 15-18 óra, szombaton pedig 9-10 óra között lesz lehetőség. Azt is megtudtuk, hogy az állandó programok – a közösségi házban tartottak többek között női tornát, szakköröket és karate edzéseket is – egyelőre a nemzetiségi házba kerültek át, de mivel ott szűkösebb a hely, vélhetően további változásokra számíthatnak a programok résztvevői.