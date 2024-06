Minap, délelőtt fél tíz után kevéssel kezdődött. Megszólalt az idős asszony telefonja, egy férfi volt a vonalban, aki azt állította, hogy a bankfelügyelet ügyintézője. Azt mondta, segíteni akar, mert az asszony csalássorozatban érintett, ő éppen a 125. áldozat, mert valaki a bankszámlájára hitelt akar felvenni. Azzal zárta a beszélgetést, hogy rövidesen egy kollégája hívja majd és elmondja a részleteket, mit kell tenni ebben a helyzetben.

Sokkal később, már a rendőrségen az asszony a hangja alapján a férfit középkorúnak gondolta, modora hivatalosnak tűnt, jó kiejtéssel, akcentus nélkül beszélt. Amikor aztán jött a másik hívás, egy nő volt a vonalban. Azt mondta, az idős asszony azonnal menjen el a bankjába, vegye le a számlájáról az összes pénzt, vásároljon egy okostelefont, amire töltsön le egy bizonyos alkalmazást annak érdekében, hogy utána majd egy biztonságos, zárolt számlaszámra tudja rátenni a pénzét. A néni zavartan azt válaszolta, egyedül nem tud menni sehová. Erre a határozott női hang megadta az egyik taxivállalat központi hívószámát – tényleg, micsoda segítőkészség.

Az idős hölgy a vezetékes telefonján taxit hívott és a Székesfehérvárhoz közel eső községből elindult a megadott feladatot végrehajtani, a program szerint intézkedni. Azért volt szükség a vezetékes hívásra, mert a segítőkész női hang végig vonalban maradt, sőt, úgy tett még akkor is, amikor a taxi elindult a bank felé. A nő figyelmeztette az idős asszonyt, ne beszéljen a taxisnak arról, hogy miért kell a pénzintézetbe mennie. A bankban aztán a megtakarításának csak egy részét tudta készpénzben kivenni – kétmillió forintot –, mert a többihez csak néhány nap múlva tudott volna hozzájutni, akkor, ha azt előre bejelenti. A nő a telefonban azt kérte, ne jelentse be ezt a szándékát, inkább menjen és vásárolja meg a telefont. Miután ez megtörtént, a női hang tulajdonosa kérte, töltse le az alkalmazást, de erre az idős hölgy azt válaszolta, ahhoz neki segítségre lesz szüksége, ezért felhívja a fiát, ő biztosan tudja majd, mi a teendő. Erre a nő a telefonban egyre hangosabbá és erőszakosabbá vált, de ez már feltűnt a taxisnak is: ez az utolsó beszélgetés ugyanis ismét az autóban zajlott. A sofőrnek elfogyott a türelme, a fejében megszólalt a vészcsengő, határozottan elkérte a készüléket, bontotta a hívást, majd egyenesen a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra vitte az idős asszonyt.