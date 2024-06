Óriási, mintegy 30 négyzetméteres, nappal is kiválóan látható LED-fal épül a Sóstói stadion előtti nagy téren, ahol június 14-én megkezdődhet a szurkolás: a futball Európa-bajnokság mérkőzéseit ugyanis innen is figyelemmel kísérhetik azok, akik nagy szurkolói táborban szeretnék megélni e pillanatokat. A kivetítő már a helyén áll, a nagyméretű ernyők pedig biztosítják a közönség számára azt, hogy az időjárástól is viszonylagosan védve, de azért szabad ég alatt követhessék a sporteseményt.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Mindezek mellett számos kisebb-nagyobb belvárosi étterem és kávézó teraszán, illetve beltéri egységében készülnek a szurkolók fogadására. A város önkormányzata számukra lehetőséget biztosít arra, hogy akár éjfélig is üzemeltethessék a teraszaikat az Európa-bajnokság időszakában.