A denevérek rendkívül hasznos állatok, az emberre ártalmatlanok a hazai fajok. Sokan azonban még mindig nincsenek tisztában mindezzel, így számukra is érdekes és értékes lehet a denevérest, melyet június 12-én tart a Sóstó Vadvédelmi Központ. 19:30 órától Mészáros József Az éjszaka vadászai címmel tart ismeretterjesztő előadást, majd 20:30–22:00 óra között a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvánnyal denevérhálózáson vehetnek részt az érdeklődők, amely során hálóval fognak be néhány denevért, hogy adatokat jegyezzenek fel róluk, majd szabadon engedjék őket. Ezzel egy időben éjszakai lepkészetet is tartanak, melynek során éjszakai lepkefajokat csodálhat meg a közönség.

A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, a belépőjegy 600 Ft/ fő, a belépés 14 éves kor alatt ingyenes.

További információ a [email protected] e-mail címen kérhető.