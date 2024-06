A nadapi civil szervezetek kiváló és hasznos munkát végeznek, igazi közösségformáló rendezvényeket szerveznek.

Fotó: Honfi Anna

Polgármesterként milyen irányvonalat képviselne, vagy akár min változtatna az eddigieken?

– A nadapi civil szervezetek kiváló és hasznos munkát végeznek. Fontosnak tartom, hogy a civilszervezetek munkáját az önkormányzat továbbra is segítse, anyagi lehetőségeihez mérten, akár bőkezűbben is támogassa. A polgárőrség eszközállományát frissíteni, bővíteni szükséges. A térfigyelő rendszert a teljes lakott területre kell fejleszteni és a rendőrségi bekötését meg kell oldani. Az úti zebrákat és buszmegállókat biztonságossá kell tenni. Az út és járdaépítéseket a teljes lakott részeken folytatni kell! Mindezek mellett egy jól működő faluközösségeknek nem csak közösségi háza, hanem testvértelepülése is van, amely a gyermekeink iskolán kívüli képzése, ismereteinek bővítése szempontjából is hasznos. Mindezek persze csak álmok maradnak, ha nincs felelős gazdálkodás, ha nem a település léptékének megfelelő terveket, beruházásokat akarunk megvalósítani. Mivel nem rendelkezünk kimagasló adóbevétellel, ezért szüksége van a falunak a mindenkori kormányzat támogatására. Jelen helyzetben a település anyagi önállósága illúzió, emiatt is vállaltam a Fidesz-KDNP színekben való indulást, mert jelenleg a magyarországi politikai palettán ez a politikai közösség, szövetség az egyetlen, amely a családom és a hazám biztonságát tartja feladatának. Vészidőkben pedig szükségünk van egymás támogatására, ez nem a magányos farkasok ideje.