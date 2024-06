Ereiben nemesi vér nem csörgedezik, az úri családokkal hirtelen került kapcsolatba.

Az ódon gernyeszegi Teleki-kastély, Maros megyében

Fotó: Köntés Ernő

-Gyermekeim osztályában egyszer csak megjelent két grófi csemete: a Kálnoky-fiúk. A szülőkkel, gróf Kálnoky Tiborral és feleségével, Annával való iskolai ismeretségünkből lassan barátság lett, a társaságukban több más arisztokrata leszármazottal is találkoztam, egyre inkább érdekelni kezdtek ezek az emberek, és egyszer csak elhatároztam, hogy megpróbálom megírni ezeknek a családoknak a jelenkori történetét. Az első könyv, Erdély újranemesítői) 2015 májusában jelent meg a Heti Válasz kiadó gondozásában, amit bő másfél évnyi munka, benne 80 órányi személyes beszélgetés előzött meg. Az első kötetben hat család jelenik meg: gróf Kálnoky, gróf Bethlen, gróf Haller, gróf Teleki, gróf Mikes és báró Apor. A folytatásban (Arisztokraták honfoglalása) újabb négy család következett: gróf és báró Bánffy, báró Kemény, báró Csávossy, báró Barcsay.

Kálnoky Tibor ajánlásával kopogtatott be a többi famíliához, fokozatosan oszlatva el az óvatosságukat. „Természetesen volt közöttük, aki már kezdetben készséges és barátságos volt, akadt közöttük keményebb dió is, de hát az arisztokraták is emberből vannak. A legfőbb cél az értékmentés, esetleg a könyvek hatására ezek a kastélyok megújulnak, megszépülnek, vagy szeretnéd bemutatni az erdélyi arisztokrácia különleges világát. Mindenekelőtt az értékmentés volt a célom, a kastélyok, az örökség megújhodása nem az én érdemem, legfeljebb az oda vezető rögös út bemutatása. Valamint annak tudatosítása, hogy e családok története maga a magyar történelem. A már említett, Fejér vármegyében is bemutatott két kötethez kapcsolódik a Bál a romkastélyban, amely a Kossuth Kiadó megkeresésére született. Alapvetően egy válogatás az előbbi kettőből, kiegészítve két új családtörténettel: a zabolai gróf Mikes, valamint az Ugron család történetével.

Gróf Kálnoky Tibor a családi fészekben, a miklósvári Kálnoky-vadászkastélyban

Fotó: Köntés Ernő

A szerző közel ötven erdélyi, magyarországi, vajdasági, felvidéki helyszínen, valamint a nyugat-európai magyarságnak - Svédországban, Ausztriában, Belgiumba - mutathatta be a könyveket.