Engedje meg, hogy a beszélgetésünk elején egy rövid bemutatkozásra kérjem!

– Tősgyökeres pátkaiak vagyunk! Szüleim is itt nevelkedtek, ahogy én is a lánytestvéremmel, így a családot szinte az egész falu, kivétel nélkül ismeri. Édesapám, Buda József, több mint 30 éve veszi ki a részét aktívan a közéletből, míg édesanyámat Dezső Évát a családi vegyeskereskedésünkből ismerhetik a falubeliek, aki évtizedek óta látja el finomságokkal a település lakóit. Örömmel mondhatom, hogy feleségemmel együtt mi is itt, szeretett falunkban képzeljük el a jövőnket, a családalapítást is itt tervezzük. Ami pedig engem illet: 2009 óta a székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban dolgozom szakoktatóként, valamint az iskola fegyelmi bizottságának elnökeként tevékenykedek. 2013 óta vagyok cégünk ügyvezetője és ez idő alatt számos kihívással néztem szembe és győztünk le a családommal közösen, emellett a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon ülnökként dolgoztam, 2022-től pedig a Vértesaljai Horgász Egyesület elnöke vagyok.

Mi motiválta a döntésében, hogy polgármesterjelöltként indul?

– Hiszek abban, hogy az előbbiekben felsorolt szakmai felkészültségemmel, szerteágazó tapasztalatommal, a település iránti elkötelezettségemmel és nem utolsó sorban a lakosság összefogásával, Pátka ismét virágzó, a környékben meghatározó településsé válhat. Célom, hogy községünkben egy ügyfélbarát, átlátható önkormányzat működjön, ahová az itt élők bátran mernek fordulni a problémáikkal, kérdéseikkel, amelyek nem maradnak megválaszolatlanul.

Fontosnak tartom mindemellett a közösség összekovácsolását is, ugyanis együtt nem csak nagy dolgokat álmodhatunk, de képesek lehetünk véghez is vinni ezeket. Elengedhetetlennek tartom a pályázatokban rejlő lehetőségek kiaknázását a fejlődés érdekében. Sajnos a közelmúltban számtalan eredménytelen tendert adott be az önkormányzat, miközben a lakosságot hátrányosan érintő intézkedéseket foganatosított. Emiatt szükséges, hogy egy szakmailag felkészült csapat kapjon bizalmat június 9-én, akik megfelelően átgondolt, jól előkészített koncepció alapján tevékenykednek és dolgozzák ki a pályázatokat, ellenkező esetben jelentős támogatástól eshet el a település.