Botanikai sétát tartanak a kastélyban Fehérvárcsurgón

A csapadékos június miatt a nyár első hónapjában is harsogózöld a Károlyi-kastély kertje. Ahogy minden hónapban, úgy most is lesz botanikai séta a fák közötti ösvényeket és a kert nevezetességeit is érintve. A tanulást és a kikapcsolódást egyaránt biztosító kirándulás június 16-án lesz 14-15:30-ig.

Palocsai Jenő

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Az őszi gabonavetések már sárgára váltottak és úgy várják, hogy megkezdődjön a betakarítás. A búzával és a repcével ellentétben a Károlyi-kastély kertje még a szokásosnál is zöldebb júniusban, a sok csapadéknak köszönhetően, ezért még inkább érdemes a parkban sétálni, különösen szakember vezetésével. Június 16-án. vasárnap, 14 órakor indul a soron következő Botanikai séta az arborétumban. A tanulással egybekötött kirándulásra vállalkozók Györök Orsolya tájépítészmérnökkel járhatják be a kert minden érdekes területét, érintve a különleges vagy évszázados növényeket éppúgy, mint az épített szépségeket. – A védett terület értékei közé tartozik a 22,5 hektáros történeti kert, amely egyben természetvédelmi terület is, de láthatnak majd az érdeklődők a rekonstrukció kapcsán frissen telepített növényeket, de megtekinthetik a 100-170 éves meglévő őshonos és egzóta faállományt is, miközben elhaladnak a Csipke terasz, a csónakázó tó és a fehér gloriett mellett–hívta fel az érdeklődők figyelmét Fekete Ágnes, a kastély munkatársa. A botanikai sétára a kastély telefonszámán, a 06-21311-0422-n vagy az [email protected] lehet regisztrálni.

