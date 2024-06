Nem könnyű a babakocsis anyukák élete – akkor meg végképp nem, ha vidékről szeretnének bejutni a nagyvárosba betegségekkel küzdő babájukkal. Egy anyuka kereste fel szerkesztőségünket, aki már másfél évvel ezelőtt is nehézségekbe ütközött ezen a téren, s akkor is igyekeztünk segíteni. A nehézségek azonban időről-időre előjöttek, főleg akkor, amikor a helyközi járaton próbált meg boldogulni. Így ismét segítséget kért:

- Kicsi, többféle betegséggel küzdő gyermeket nevelek, akit hetente be kell vinni kezelésekre Székesfehérvárra. Amikor olyan busz érkezik, amire nem vihetem fel a babakocsit, a csomagtartóba kell nagy nehezen beküzdenem, teljesen egyedül a kocsit, a kicsivel a kezemben. Volt, hogy a vizes fűbe kellett letennem a gyereket, hogy összehajtsam a babakocsit. Nem segített senki – panaszolja olvasónk, aki szerint a csomagtér sem éppen tiszta, pedig a gyermek egészségét óvnia kell.

Ez egy soha meg nem szűnő nehézség, az pedig, hogy milyen busz érkezik, gyakran meglepetés – tudtuk meg, ahogy azt is: mindez a Pátka-Székesfehérvár útvonalon esik meg időnként vele. Ezért megkerestük a Volánbusz kommunikációs osztályát, ahol elmondták: ezen a vonalon, ilyen témában az elmúlt időszakban egyetlen bejelentés vagy panasz sem érkezett a társasághoz – sem a járművek tisztaságát, sem a munkatársaik munkavégzését illetően. Pedig ahhoz, hogy bármi változás vagy segítség érkezhessen, az illetékeseknek tudniuk kell róla. Ez minden hasonló panaszra vagy észrevételre igaz, ezért azt javasoljuk, amit a Volánbusz is: meg kell írni az észrevételt az [email protected] címre, a konkrétumok - pontos idő, hely, járat- és rendszám - megadásával. Így lehetséges kivizsgálni minden egyes esetet, s kötelességük a törvényes időn belül válaszolni a felmerülő bejelentésre is.

Az említett útvonalon egyébként naponta több autóbusz is közlekedik, ezek nagyrészt rendelkeznek fedélzeti babakocsi-tárolóval. A Volánbusz elárulta: a kifejezetten a pátkai telephelyhez tartozó dolgozó autóbusz viszont jelenleg műszaki vizsgára való felkészítés alatt áll, ezért helyette egy C56-os Ikarusz autóbusz közlekedik, ahol csak a csomagtérben lehet elhelyezni a babakocsit. Ezt a buszt, jelzésünk után azonnal elküldték takarításra.