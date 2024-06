Tíz éves az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a jubileumot június 27-én, csütörtökön a Mercure Hotel Magyar Király Szálló dísztermében, szimpóziummal ünnepelte az iskola. A vendégeket Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte:

- Kevés dolog van, ami egy város közössége, jelene és jövője vonatkozásában fontosabb, mint maga az oktatás, annak bármely szintjét is nézzük - fogalmazott, majd gratulált a jubileumhoz. - Köszönöm az Óbudai Egyetemnek azt, hogy hitt ebben a városban és hitt ennek a városnak azon egyetemi szakembereiben, tudós embereiben, akadémiai embereiben, akik itt tevékenykedtek és dolgoztak, és hitt abban, hogy egy önálló kar megszervezésével, útra indításával a fejlődések következő szintjére tudunk közösen lépni, és ez jó lesz az Óbudai Egyetem egészének, jó lesz azon belül itt a székesfehérvári karnak is, jó lesz a város és az agglomeráció széles közvéleményének is. Ez a tíz év azt bizonyította, hogy ezt a célt sikerült közösen elérnünk, ennek pedig a kulcsa az volt, hogy együttműködésben tudtunk dolgozni. Egészen a középiskoláktól kezdve az egyetemen keresztül eljutva a gazdasági szereplőkig, azokig a partnerekig, akik hozzá tudtak tenni a saját területükön, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani, rá tudjuk őket venni, hogy maradjanak Fehérváron, vagy jöjjenek haza, vagy máshonnan jöjjenek ide, mert van perspektívájuk.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora visszatekintett az egyetem Alba Regia Műszaki Karának történetére, kiemelve, hogy Magyarország kormánya alíg több mint 10 évvel ezelőtt döntött Székesfehérvár műszaki fejlesztéséről. Mint fogalmazott, két, közel 50 éves szakmai múlttal rendelkező felsőoktatási képzéseket folytató, székesfehérvári intézmény, a Geoinformatikai kar és a Regionális Oktatási és Innovációs Központ integrációjával jött létre 2014. július 1-jén az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

- Az elmúlt 10 év során a Kar számos kihívással nézett szembe, de mindezen akadályokat együtt, közösségként leküzdve, ma egy erős, dinamikusan fejlődő kampusszá vált, melyet oktatóink, munkatársaink, hallgatóink értek el ezen időszak alatt - egyöntetű erőfeszítéssel és együttműködéssel. Így sikerült megalapoznunk nevünket, nem csak hazánkban, hanem nemzetközi összehasonlításban is - tette hozzá. Ezt követően Györök György dékán szintén felelevenítette az egyetem és a kar múltját, megemlítve annak erős regionális és városi beágyazottságát, a közös munka kihívásait is. A szimpózium előadásokkal folytatódott.