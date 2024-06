Alcsútdobozon fogalomnak számított a Habsburg nádori család leszármazottai által 1882-ben alapított és apácák által működtetett óvoda. A többségében református családok gyermekei együtt jártak a katolikusokkal az óvodába, s szinte minden gyermeket beírattak a kiváló intézménybe. Ma hungarikumnak mondjuk, s az egykori visszaemlékezők is mindig megerősítették az igaz legendákat a magas minőségű nevelési módszerekről. A zárdával együtt épített óvoda homlokzati falfülkéjében álló Szűz Mária-szobrot az államosítás után sem távolították el, s a mindenkori óvodavezetés is megemlékezett a tiszteletre méltó elődökről az államszocializmus idején is. A József főhercegi család 1907-ben építette fel a katolikus templomot az óvoda-zárda mellé, a hétvégén pedig minibölcsődét avattak a szomszédságban, kiteljesítve a szakrális helynek minősíthető falurészben fekvő patinás együttes küldetését.

Fotó: Zsohár Melinda

Az ünnepélyes avatón Tóth Erika alcsútdobozi polgármester és Óvári Zsoltné óvodavezető fogadták a vendégeket: Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt, Molnár Krisztián Fejér vármegyei közgyűlési elnököt és Szabó Gábor Bicske járási hivatalvezetőt. Burbela Gergely katolikus és Lendvai Sándor református lelkipásztorok áldást kívántak az új intézményre és leendő tevékenységére. Tóth Erika polgármester avatóbeszédében elmondta, tíz éves álom valósult meg a beruházással, noha többször elbizonytalanodtak, valamint forráshiány miatt is letettek volna tervükről. Ám a település és főként a fiatal szülők kívánságára másodszor is benyújtotta a testület a pályázatot, bírták az országgyűlési képviselő és a megyei közgyűlés támogatását, s ez sikerre vezetett. A polgármester asszony nem indul az idei választáson, két önkormányzati ciklus után nyugdíjba vonul, mondta el a megjelentek előtt. A minibölcsőde megvalósulása személyes örömmel tölti el, hangsúlyozta nagymamaként is. Hozzátette: a gyermekvállalás ne múljék anyagiakon, s ebben segít a bölcsőde az édesanyáknak, ha hamarabb visszatérnének a munka világába.