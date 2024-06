Mint azt már korábban megírtuk, Magyaralmási otthonából, kutyabarátjával közösen kalandozni indult Pablo, a fiatal bernáthegyi. Hozzá képest földszintes társa hazatért az illatminta, illetve információgyűjtő körútról, de a fiatal kora ellenére is óriás Pablo azóta sem bukkant fel a kiskapuban, amit rendszeresen nyitogat a család, hiszen ha a szokásos feladatok mellett van idejük, ők maguk is keresik.

De a kutyakeresés lázában ég az ország is, vagy legalábbis a közösségi oldalak, ahol néha biztató hírek is érkeznek. Látták a kutyát, hol az egyik, hol a másik pontján az országnak, így volt már a Bicske melletti Száron, de megjelent már, egyes hírek szerint Székesfehérváron is. Folyamatosan érkeznek be képek is, de a legtöbb esetben moszkvai őrkutya, berni pásztor és egyéb nagy testű kutyákat kapnak lencsevégre, nem bernáthegyit, vagy ha igen, akkor azok egészen apró kölyökkutyák, akik még gyámoltalanul fekszenek az alomban.

Aztán eljutott szerkesztőségünkbe egy újabb infó, amin egy szép és fiatal bernáthegyi sétál, ám sajnos az ő pöttyös orra, nem Pablo orra, emellett a foltjai, illetve a lábainak színe sem stimmel.

A család és az eseményeket követők nem adják fel a keresést. A család eltekint a botránytól, pertől, és akár egy másik kutyát is vesz annak, aki esetleg elvitte, de adják vissza nekik Pablo-t, Ha nem adja vissza, de ha valaki tud értékelhető felvilágosítást adni a keresett kutya hollétével kapcsolatban, annak akár félmillió forintot is kifizet a család, nyomravezetői díj gyanánt. Azt is kéri a család, hogy bármilyen rossz hírnek is számít, de ha egy vadász kilőtte mint dúvadat, akkor jelezze, hogy ne keressék tovább azok, akiknek fontos.

Miközben mindenki keresi és posztolja azokat a híreket, melyek Pablo-ról szólnak, vannak páran, akik nem, hogy nem segítenek a kutatásban, hanem hozzászólásaikkal tovább rontanak a család egyébként is romokban heverő hangulatán. Az ilyen megnyilvánulások rosszul esnek azoknak az embereknek, akik a kutyákat nem háziállatnak és magukat nem tulajdonosnak tekintik. Számukra a kutya családtag, és azt talán a legradikálisabb kommentelőknek sem kell elmagyarázni, hogy egy családtag elvesztése mekkora tragédia.