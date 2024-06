Ez már csak azért is nagy dolog, mert megyénként egy település önkormányzata nyerheti el a címet, ami mellé 100 ezer forint működési támogatás is jár. Az ünnepélyes átadót a napokban tartották Tiszafüreden, ahol hivatalosan is átadásra került a cím – osztotta meg az öröm hírt Varga Tünde, polgármester.