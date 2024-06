Az élet szinte minden területén megjelent már a mesterséges intelligencia kérdése. Felületünkön több megközelítésben is olvashattak már különböző írásokat olvasóink, most a fogászat világában nézünk körül egy kicsit, Csulak Fruzsina fogorvos segítségével. De még mielőtt belekezdenénk, röviden egy másik, szintén érdekes aktualitás.

A napokban olvastam egy Dániában bevezetett gyakorlatról, mely a szülőt teszi felelőssé, ha gyermekének rosszak a fogai? Gyakorló fogorvosként kíváncsi vagyok mit gondol erről?

Az, hogy alkalmazható-e ez a dán gyakorlat és hogy hogyan, azt nem tudom. Azt látom viszont a napi gyakorlatban, hogy a 7-8 éves gyerekek szülei új gondolják, hogy gyermekük már túl nagy ahhoz hogy ellenőrizzék nekik a fogmosást. Ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy a dental higiénikus kolléganőnkhöz jelentkezzenek be fogmosás oktatásra, akár a saját, otthoni fogmosó készletükkel is jöhetnek. És legyen ott a szülő is, hiszen sokszor a szülő sem tudja pontosan, mi a helyes technika. És otthon, ha nem is minden alkalommal, de szúró próba szerűen, plakk festő tabletta vagy folyadék segítségével ellenőrizzék a szülők a gyermeket. Az már sikerült elérnünk talán, és általánosan elfogadott a szülők körében is, hogy a szájhigiénia fontos. Egyre többen járnak éves kontrollra, rendszeres professzionális tisztításra és hozzák magukkal a gyereküket is. Ez a legjobb módszer, hiszen a jó mintát követve tanul a legjobban a gyermek.

Ha már tanulást említette, akkor nem kerülhetjük ki a technológiai fejlődés kérdését. Kelet-Közép-Európában elsőként a Semmelweis Egyetem indított digitális fogászati tervezés szakot a Neumann János Egyetemmel közösen. Aki kimarad az egyszer csak lemarad?

Az említett képzés főképp a Fogtechnika digitalizációjára irányul. Mi is 3D fogsor szkennerrel vesszük a mintát a fogsorokról egy készülő implantációs pótlás vagy esztétikus kerámia héjak esetében. Vannak olyan folyamatok, amikor még a hagyományos lenyomatvételi eljárás még mindig pontosabb, de a legtöbb munkafolyamat digitalizálható. Jelentősen megkönnyíti ez a kommunikációt a technikával, ami akar több száz km-re is lehet. Maga a pótlás készítése is 3D nyomtatott mintára készül, illetve pl. héjak vagy koronák esetében egyetlen tömbből marja ki egy gép a digitálisan tervezett pótlást. Fogszabályozó készüléket akár a székesfehérvári fogtechnikai laboratórium is képes már nyomtatni. Mindezen technikák már nem a hagyományos fogtechnikai tudást igénylik, inkább egyfajta informatikai hozzáértést a különböző programokhoz. Információim szerint erre hozták létre ezt a szakot, ugyanis volt szerencsém beszélni a szakot elindító kollégával a tervekről.