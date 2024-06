Juhász Csaba polgármester a napokban írta alá azt a szerződést, amelynek értelmében a lakók által összegyűjtött 1,3 millió forintból a település megvásárolta a Gyúrói úti lakópark három útja közül a legrövidebbet. – Lassan húsz éve, hogy egy, a településen több befektetésben is érdekelt vállalkozó megvásárolta és belterületbe vonatta a szóban forgó területet. Az ott kialakított telkeket később az általa felvett hitelek miatt elvesztette, de az utak a tulajdonában maradtak. Jelzáloghitellel terhelten. A három út közül az egyiket sikerült most árverésen megszerezniük a lakóknak, ám a másik kettőre kiírt árverést a hatóságok visszavonták – magyarázta kérdésünkre a helyzetet a polgármester, aki azt is hozzátette, ameddig nem sikerül mind a három út tulajdonjogát megszerezni, nincs értelme megterveztetni a lakók által vágyott aszfaltos utak megépítését, hiszen az érintett három utat együtt kell kezelni, hogy megfelelő megoldást találjanak a területen többek között a vízelvezetésre, illetve a házak előtti parkolási lehetőség kialakítására.

A Gyúrói úti lakópark útjainak aszfaltozása felveti azt a kérdést is – mutatott rá Juhász –, kinek kellene a munkát finanszíroznia? A helyi önkormányzat nyilvánvalóan a faluban más magánberuházások magánútjait sem építi meg és nincs is erre pénze. Az aszfaltozáshoz – miután megszerezték az összes szóban forgó út tulajdonjogát – építési tervet is kell csináltatni, amit aztán engedélyeztetni kell és csak ezt követően lehet árajánlatot kérni a munkára. A terveztetés és az építés finanszírozására pedig – véli a polgármester – a lakóközösség bevonásával közösen kell megtalálni a forrást. – Azt ígérni, hogy az önkormányzat ezt a kérdést saját erőből megoldja, felelőtlenség lenne – tette hozzá.

Az utak tulajdonjogának megszerzése és a további, az aszfaltozáshoz szükséges feladatok azonban már az új polgármesterre, a két hete megválasztott Márkus Pálra és a vele együtt felálló képviselő-testületre várnak.