Nem tudtak magyarázatot adni

Kérdeztük, hogy miért vannak bezárva a kutyák, s azt a választ kaptuk, hogy azért, mert különben elszöknének. A megkötött kutyára pedig azt mondta, házőrzés céljából tartja a kutyát, csakhogy az állat körülbelül 15–20 méterre a ház mögött volt, így aztán a házőrzésre nem nagyon volt lehetősége... A férfi összevissza beszélt, közben megjelent egy nő is, aki azt mondta, hogy a két kiskutya a lányáé, aki várandós, ezért vannak most itt a kutyák, de másnap jön értük. Mire mondtuk, hogy hát a lánya valószínűleg másnap is ugyanúgy várandós lesz, mint ma, mire azt felelte, hogy akkor majd a szülés után viszi el a kutyákat... – mondta el a történetek a FEMA elnöke, aki azt is hozzátette, hogy a hatósági állatorvos javasolta az érintetteknek, hogy mondjanak le a kutyákról.

– Amikor az állatok már bent voltak az autóban, az esetben érintett nő ránézett az autóra és azt mondta a kutyáknak, hogy „Akkor dögöljetek meg. Ha az enyémek nem lehettek, másé se legyetek.” Ez volt az utolsó mondata a nőnek, aki aztán sürgetett minket, hogy siessünk, mert neki mennie kell dolgozni – mondta elborzadva Turczer Edina.

A FEMA az ügyben bejelentést fog tenni a rendőrségen, és kérni fogják, hogy az érintett férfit és nőt végleg tiltsák el az állattartástól. A három kutya jelenleg a FEMA telephelyén van karanténban, az állatorvosi ellátásuk költsége is a FEMA vállát nyomja, így aki szeretne könnyíteni terheiken és segíteni a kutyák felépülését, az keresse meg a FEMA állatmentőket az alábbi elérhetőségek egyikén:

Telefonszámok: +36-30/843-43-46 és +36-30/302-66-69

E-mailban: [email protected]

Közösségi oldalon: http://facebook.com/fejermegyeiallatmentok