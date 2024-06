Szemmel láthatóan egyre több elektromos autó közlekedik országszerte, s természetesen a megyeszékhelyen is. A fenntartható fejlődéssel lépést tartva újabb töltőállomásokat telepített a Vantage Towers az Elektromotive Hungary segítségével, az önkormányzat támogatásával. A 30 millió forintot meghaladó beruházás során két darab 2x22 kilowattos AC és egy darab 180 kilowattos DC töltőt telepítettek Székesfehérváron. Utóbbi, a Fal közben elhelyezett gyorstöltő, akár egy bevásárlásnyi idő alatt képes több száz kilométerre elegendő energiával feltölteni az elektromos autót.

A beruházás részleteiről Cser-Palkovics András polgármester és Budai J. Gergő (j) elnök-vezérigazgató számolt be

Fotó: Fehér Gábor

– Székesfehérvár történelmi város, de nagyon szeret modern város is lenni, igyekszünk a modern elemeket minél hamarabb beemelni a város mindennapi működésébe. Amikor néhány éve elkezdődtek az elektromobilitással kapcsolatos egyeztetések, akkor még viszonylag kevés elektormos autó volt jelen a közlekedésben, ám a világ errefelé halad, egyre több lesz ezeknek az autóknak, buszoknak a száma. Ehhez szükséges a technológiai fejlesztés, meg kell hogy jelenjenek azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy használni lehessen ezeket a járműveket. Elmondhatjuk, hogy a nagyvárosok között e tekintetben is az élmezőnyben van Székesfehérvár – mondta a töltőállomások átadóján Cser-Palkovics András polgármester, aki arról is beszélt, az igényeknek megfelelően tervezik meg, hogy a város mely területére, milyen kapacitású töltőállomások kerüljenek.

A beruházásról Budai J. Gergő, a mobil bázisállomások telepítésével foglalkozó Vantage Towers elnök-vezérigazgatója elmondta, az összes állomás száz százalékban zöld energiával működik, a Fal közben telepített töltő bármilyen elektromos autót 10-20 perc alatt képes feltölteni.

– Az Uszodához és a Zichy ligethez két AC töltőt telepítettünk, ezek plug-in hibrid és csak elektromos autókat is tudnak tölteni. Amíg valaki az uszodában tölti az idejét, vagy a ligetben sétál egyet, addig fel is tudja tölteni az autóját – tette hozzá Budai J. Gergő.

Városszerte már több mint ötven, különböző teljesítményű elektromos töltőállomás áll az autósok rendelkezésére közterületeken és kereskedelmi egységek területén.