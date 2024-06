A Magyar Vöröskereszt immár 85 éve felel a hazai önkéntes véradók toborzásáért, s folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel a meglévő és leendő véradókat hatékonyan megszólíthatja. Az április végén elindult, Véradás nevű megújult telefonos applikáció hosszú fejlesztés eredménye, s nagy segítséget jelenthet azon véradók számára, akik tájékozódni szeretnének a hozzájuk legközelebbi véradási helyszínekről, időpontokról.

– Második alkalommal készült el egy applikáció, ezúttal azonban az alkalmas időpont keresésen túl a tájékoztatásra és számos kényelmi funkcióra is hangsúlyt fektettünk. Az applikáció segítségével a felhasználók nyomon követhetik, mikor telik le a két véradás közötti szükséges 56 nap, és egy gyors teszt kitöltésével az alkalmasságukat is ellenőrizhetik. Kedvenc települést, véradási helyszínt jelölhetnek meg, valamint a számukra releváns eseményekről értesítést kaphatnak. Hiszünk benne, hogy mindez megkönnyíti és korszerűbbé teszi a következő időpont, illetve helyszín ütemezését számukra. De adott pillanatban azt is megmutatja, hogy az aktuális helyzethez képest hol érhető el nyilvános véradási esemény megadott távolságon belül – mondta az alkalmazásról Váradi Mariann, a Magyar Vöröskereszt véradásszervezésért felelős országos szakmai vezetője.

A Magyar Vöröskereszt mobilalkalmazása bármely készülékre ingyenesen letölthető, majd az alkalmazás megnyitása után a telefonszámunk és a legutóbbi véradásunk időpontjának megadásával már be is léphetünk a megújult felületre. A program amellett, hogy megmutatja az általunk kiválasztott települések soron következő véradási eseményeit, naprakész adatokkal is szolgál, nyilvántartja a felhasználók korábbi véradásainak időpontjait és helyszíneit. A leendő véradók egy, az applikáción belül elérhető rövid alkalmassági teszt kitöltésével ellenőrizhetik, hogy valóban mehetnek-e vért adni.

Fotó: Sinkó Viktória / Feol.hu

Az alkalmazás tesztelése során megnéztük, Fejérben hol adhatnak vért az önkéntesek a közeljövőben. Székesfehérváron a Területi Vérellátó minden hétköznap fogadja a véradókat, ezen felül június 21-én a Fehér Palota üzletközpontban, július 3-án pedig a Jancsár köz 5. szám alatti Plazma Ponton várják az önkénteseket. A magyaralmási faluházban és a baracskai általános iskolában június 26-án, a csákvári és a kápolnásnyéki művelődési házban június 24-én, Lovasberényben pedig június 28-án fogadják a véradókat. Dunaújvárosban június 25-én a Dózsa György tér 1., június 20-án és 27-én a Vasmű út 10., július 2-án a Kandó Kálmán tér 12. szám alatt várják az önkénteseket.