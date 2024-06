Fél évszázada, 1974. június 29-én és 30-án is a Velencei-tó volt a Fejér Megyei Hírlap egyik témája. A szombati lapszámban arról számolt be a tudósító, hogy „Megkezdődött az idegenforgalmi főidény”. Mint fogalmaz, „Ezt nemcsak a naptár bizonyítja, hanem a Velencei-tó, Székesfehérvár, sőt szinte az egész megye megnövekedett idegenforgalma. A Velencei-tó partján a múlt napok fülledt időjárása alaposan megduzzasztotta a forgalmat, a strandokon a hétköznap ellenére is telt ház volt. Megtelt a kemping is: az árnyas fák alatt több, mint háromszázan ütöttek tanyát. Megélénkült az élet a vállalati üdülőkben, a legtöbb üdülőházban máris kitehetnék a ,,telt ház” táblát. A megye más vidékein, Bodajkon, Móron és a megyeszékhelyen is tetőzni készül a vendégek áradata. Székesfehérváron a hét szinte minden napján telt ház volt a Törökudvarban, s a bodajki és a móri turistaházban is foglalt majdnem minden hely. A megyeszékhelyet valósággal „megszállták” a turisták, minden napra jut egy-két külföldi turistacsoport….”

A másnapi, június 30-án, vasárnap megjelent lapban más szempontból emelték ki a Velencei-tavat, mégpedig címlapon: „Három nap óta üzemel a Velencei-tavi regionális vízmű, egyhónapos próbaüzem után adták át, s most már naponta nyolcezer köbméter Duna-víz érkezik Ercsiből Velencére. Az ünnepélyes avatás július 8-án lesz. Ekkor avatják a regionális szennyvízelvezető-rendszer újonnan elkészült létesítményeit is. Hat kilométernyi főcsatorna negyvennégy kilométernyi mellékcsatorna-rendszer készült el, s az agárdi szennyvíztisztító telep napi 500 köbméteres kapacitásának jelentős részét már lekötötték.”