A település büszkén hirdeti, a faluban közlekedve pedig mindenki láthatja, hogy virágba borultak a levendula bokrok. Szeretettel ajánlják is mindenkinek, hogy bátran szedjen belőle, díszítse lakását, adjon az ismerőseinek, élvezze jótékony hatásait, hiszen a szakértők szerint „vidámít”, nyugtat és még molyirtónak is tökéletes a növény. Sárkeresztúron, a Fő út 38. szám alatt működő lepárlóban pedig már nagy munkára készülnek, és erre az alkalomra hívogatják is az érdeklődőket, hiszen kezdődik a levendula virágának lepárlása. Aki tehát szeretné működés közben megnézni a folyamatot, azt örömmel várják ezen a héten szerdán vagy a jövő héten hétfőn, illetve kedden a lepárlóban.

A település büszkeségei a levendulából elkészített termékek is bemutatásra kerültek a konferencián.

Fotó: az önkormányzattól

A település szorgos dolgozói a Sárkeresztúri Hangyák nem régen örömmel adták hírül, hogy még Szentendrén is bemutathatták levendulás büszkeségüket, hiszen részesei voltak a II. Országos Civil Konferencia a Szentendrei Skanzenben elnevezésű rendezvényen amit Magyarország Miniszterelnöksége és a Civil Központok Országos hálózata szervezett és rendezett meg. A konferenciát a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban rendezték meg, ahol köszönetet mondtak a civil szervezeteknek az egész évben végzett munkáért. A Sárkeresztúri Hangyák pedig örömmel és büszkén képviselték a rendezvényen a szociális szövetkezetek nevében Fejér vármegyét.