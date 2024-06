Beszédes arcok

Martonvásár főterén egy nagy kijelzőn lehetett végigkövetni az Európa-bajnokság első magyar érintettségű párharcát. A helyi és környékbeli településekről érkező szurkolók pedig kitettek magukért: sok magyar színű sálat, Ria, ria Hungária feliratú zászlót lehetett látni, míg mások – köztük volt Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője is – válogatott felsőt öltöttek magukra és abban szurkoltak.

Többen reménykedve és szurkolói kellékekkel érkeztek a martonvásári kivetítő elé

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Bár a finoman szólva is felejthető első félidőt követően némi döbbenet ült ki az arcokra, a magyar gólnál viszont felrobbant a tér, Varga Barnabás fejese visszaadta a hitet. Lobogtak a zászlók, csattantak a pacsik, s egy-egy reménykeltő helyzetnél is egyre hangosabb volt a tömeg. S bár nyomott a csapat az egyenlítésért, de a végén újra Svájc talált be. „Nincs nagy titok" – mondták egyöntetűen a szurkolók a meccs után, az első félidő okozta a vesztünket, de ahogy Szoboszlai fogalmazott: Innen szép a győzelem!

Egy biztos: a 3-1-es vereség után nehéz lesz a folytatás szerdán az Eb-házigazda németek ellen. Mi mást mondhatnánk: Hajrá Magyarok!

A Dance Studio Nagy- Kuthy balettiskola táncbemutatója

Fotó: Kecskés Zoltán

Emelkedett hangulatú este

A meccset követően a vendégek egy része evett, ivott, értékelt, piknikezett a fűben, míg a másik részük hazament, hogy felkészüljön az esti programokra, amely szintén élményekben gazdag volt. Már percekkel a kezdés előtt megtelt újra a tér: a Dance Studio Nagy- Kuthy balettiskola növendékei vidám, táncos műsorral indították az estét. Lenyűgöző volt látni, ahogy a kültéri színpadon a kisebbektől a legnagyobbakig, átadták magukat a zenének, amit a közönség vastapssal jutalmazott.

Ezt követően Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket, köztük a Pannónia Szívében megválasztott Fidesz-KDNP-s és a független, Fidesz-KDNP támogatott polgármestereket, képviselőket, nem megfeledkezve a több száz segítőről sem, akik rengeteget dolgoztak a kampányban. Kiemelte: Igazi csapatmunka volt a siker!