Ön az ország legfiatalabb polgármestere, úgy tűnik már fiatal kora ellenére is népszerű a településen.

Nagyon örülök, hogy én lehetek az ország legfiatalabb polgármestere, nagyon nagy megtiszteltetés ez az eredmény, meg szeretném köszönni Előszállás lakóinak, hogy bizalmat szavaztak nekem a június 9-i önkormányzati választásokon. Mindig benne voltam a falu közösségi életében, nagyon szeretem az itt élő embereket, az Előszállási Ifjúsági Egyesület vezetőjeként barátaimmal többféle sikeres rendezvényt bonyolítottunk le.

Mi motiválta erre a feladatra, ilyen fiatalon?

Az, hogy tegyek az itt élő emberekért, hogy ahogy eddig is úgy ezután is jól érezzék magukat Előszálláson. Jelenleg nevelőtanárként dolgozom a Eötvös József Technikum Szakképző Iskola és Kollégiumban. Családomtól,barátaimtól, kollégáimtól minden támogatást megkaptam és úgy gondolom, hogy a jövőben is számíthatunk a segítségükre.

Mik a tervei októbertől kezdve?

Októbertől fogom átvenni a hivatal vezetését, nagyon várom már a munkát. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az összefogás, ahogy eddig is úgy ezután is közösségi rendezvényeket kell tartani, ahol minden korosztály érdeklődését szem előtt kell tartani. Bízom abban, hogy a képviselő testület tagjaival együtt tudunk dolgozni és falu érdekeit képviselni őket is fel fogom keresni, a jó együttműködés és a jó kapcsolat ápolása érdekében. Szomszéd vezetőkkel is jó kapcsolatot szeretnék ápolni, ezért nyáron meg szeretném őket látogatni, és jobban megismerve együttműködve tudunk nekivágni a munkának.

Mit üzen azoknak a fiataloknak, aki hasonló nagy tervekkel a szívükben indulnak neki az életnek?

Azt, hogy szeressék a településüket, tegyenek érte sokat és kommunikáljanak a lakosokkal, mert a kommunikációban rejlik a siker titka. Szeretettel gratulálok a környező falvak vezetőinek, képviselő testületnek. Köszönöm szépen az Előszállási lakosok bizalmát.