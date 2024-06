Június 6-7 került megrendezésre Debrecenben a XXXIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál (röviden WSO). Az esemény szervezője a Magyar Drámapedagógia Társaság. Az országos találkozót megyei és regionális találkozók sora előzte meg, ezek rostáin jutott át az a 26 darab, amelyek végül a Csokonai Fórum Színház két színpadán mutatkozhattak be. Ebben az évben két Fejér megyei csapat is lehetőséget kapott erre: a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola Bökönc Kompániája, és a Petőfi Színpad a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnáziumból. Az utóbbi társulat produkcióját Leszkovszki Anna rendezte, és ő mesélt nekünk az iskolai színjátszásról illetve a produkcióról. - Sárbogárdon több mint ötven éves múltra tekint vissza a diákszínjátszás, a gimnázium diákjai már a múlt század hatvanas éveitől vettek részt különböző fesztiválokon, a Leszkovszki Albin vezette Petőfi Színpaddal. A nyolcosztályos tagozat megjelenésével, a 90-es évektől kezdve az intézményben gyermekkorú színjátszók is vannak. A Petőfi Színpad jelenlegi tagjai 5-9. osztályos kisgimnazisták, akik második éve foglalkoznak Fazekas Mihály Lúdas Matyijának színpadra állításával. A művet a gyerekek drámatanáruk, Leszkovszki Anna segítségével a saját ízlésükhöz igazították. Általában péntekenként zajlottak a próbák, de a fellépésekhez közeledve a tavaszi szünetben is többször találkoztak. Az elkészült előadásban nagy szerepet kap a humor, a különböző zenei műfajok a katonanótáktól kezdve a kortárs rap zenéig. A történetet a gyerekek nagyon megszerették, és sikeresen szerepeltek vele az Abán rendezett megyei és regionális fordulókon is. Arany minősítést szereztek, és két különdíjat is (az „Innovatív feldolgozásért” és a „Virtuóz színészi megoldásokért”.) Ezek után válogatta be a zsűri az előadást az országos fesztiválra.

A döntős csapat!

Fotó: az iskolától

A debreceni két nap alatt a hipermodern Csokonai Fórum két színpadán folyamatosan mentek az előadások. Pénteken délután négy óra körül léptek fel a Latinovits Termében a bogárdi színjátszók. Még aznap este több program, táncház és a diákzsűrivel való beszélgetés várta őket. Szombaton sok nagyszerű előadást láthattak, volt miből tapasztalatokat szerezni. Az eseményen már nem osztanak díjakat, maga a meghívás a jutalom. Ez a két nap valóban életre szóló élmény volt. –