Amikor láttam a csapat tagjait a szurkolókkal – a vereség dacára, és éppen azért – kezüket a szívükre téve a Himnuszt énekelni a német stadionban, sokadszorra értettem meg, mekkora kapcsolat van Magyarországon (is) a sport, a labdarúgás, a hazafiság és a nemzeti büszkeség között. Kikaptunk egy nemzetközi brigádtól, amelynek tagjai svájci mezt viseltek, mert van az a pénz, amiért akármilyen „nemzeti” csapatot össze lehet verbuválni. Néztem a lelátón ünneplő alpesi embereket, és nem értettem: őket tényleg egyáltalán nem zavarja, hogy a válogatottjukban annyi hozzájuk hasonló sincs, mint a mi Tisza Pártunkban vállalható ember? Mert oké, nekünk is van például egy Négó Lajosunk – a székesfehérváriak a megmondhatói, mennyire el is fogadtuk a magunkénak –, de azért mindennek van határa. Azaz lennie kéne – mint az Európai Uniónak.

Rövidesen Németország ellen lépünk pályára. Az újgermánok bejelentették, hogy rózsaszínű mezt viselnek majd a magyar nemzeti válogatott ellen. Szerintem hatásosabb lenne, ha kis szoknyákat is felvennének magukra, esetleg csipkés kendőt terítenének a vállukra, a hajukba csatokat és szalagokat fűznének – főként egy tipikus 21. századi német, Rüdiger fején mutatna ez nagyon jól. A hatás kedvéért akár pávatollat is tűzhetnének a hátsó felükbe, hogy a cél még nyilvánvalóbb legyen: politikai nyomásgyakorlás hazánkkal szemben azért, mert következetesen kiállunk az eredeti Európa eredeti keresztény eszményei mellett, a családokért, a hagyományokért, a békéért. Az, hogy a németek a szélsőséges liberalizmus támogatásának érdekében erre a sport, a labdarúgás arénáját használják fel – amely az eredeti olimpiai eszme szerint mentes kellene, hogy legyen mindenféle ellenségeskedéstől és politikától –, jelzi az ötlet kiagyalójának aljasságát.

Minap egy barátommal beszélgettem, a történet, amiről szót ejtettünk, németországi. Igyekszem röviden összefoglalni, amit elmondott. Egy esseni taxisofőrre azért szabtak ki bírságot a helyi hatóságok, mert a járművén bibliai verset tartalmazó matricát helyezett el. Jalil Mashalit a város által jogellenesnek ítélt „vallási reklámozás” miatt marasztalták el. A felirat ennyi volt: „Jézus – én vagyok az út. Az igazság. És az élet”.