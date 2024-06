Bár korábban már mi is beszámoltunk a készülő rendezvényről, illetve számtalan helyen megosztásra került a programokat hirdető plakát is, ennek ellenére a mai napon a település közösségi oldalán az alábbi hír jelent meg: – Fájó szívvel és hosszan tartó mérlegelés után az alábbiakról szeretném Önöket tájékoztatni. A 2024. július 13-ra tervezett falunapi program elmarad! – olvastuk Szalai János Milán polgármester, Alap település közösségi oldalán megosztott bejegyzését. Majd folytatja – a testületben jelenleg is ott ülő és októbertől is mandátumot szerzett képviselők támadásait elkerülve úgy döntöttem, hogy nem hagyok magamon több támadási felületet és nem szeretném októbertől azt hallgatni, hogy „eltapsolták” az önkormányzati vagyont az átmeneti időszakban. A költségvetésünk stabil, a rossz pletykákkal ellentétben nincs adósság, nincs mínusz. A mai napi egyenleget és az október elsejei egyenleget igazolni fogjuk.

A megközelítőleg 1900 fős település a Mezőföld Duna és a Sárvíz közötti területén helyezkedik el, Fejér megye déli részén. Megyeszékhelyünktől a 6223-as úton lehet megközelíteni. A községet még a besenyők alapították az Árpád-korban, első okleveles említése 1251-ben tűnik fel „Olup” néven.

A jelenlegi polgármester bár nem kapott felhatalmazást a település lakóitól a következő időszakra, de ettől függetlenül, bizonyára sokan várták, és szívesen éltek volna a kikapcsolódás lehetőségével a falunapon. A település vezetője sajnálatát fejezte ki, és elmondta – Sajnálom, hogy ezt a sikeres és népszerű rendezvényt nem tudjuk megtartani. A döntésemet sokszor, hosszasan átgondoltam és ezt tartom jelenleg a legkézenfekvőbb megoldásnak. Bízom benne, hogy a következő vezetés is legalább ilyen fontosnak tartja majd a közösségi rendezvényeket, és legalább ilyen odaadással fordul az emberek felé!