A megye valamennyi teleüléséről érkezett védőnőket elsőként Bakos Gábor orvosigazgató helyettes köszöntötte, aki mint mondta: mindent megtesz annak érdekében, hogy a védőnőkkel való közös munka még jobb és még hatékonyabb legyen, hiszen akárcsak a kórház, úgy a védőnők is egy nagy csapat részei.

– A védőnők egyik legfontosabb feladata, amikor először lépnek be a családokhoz az az, hogy a bizalmukba fogadják őket az édesanyák. Úgy gondolom, hogy ezt itt mindenki maximálisan teljesíti. Ahogy a támogatást és iránymutatást is, amellyel ellátják az anyukákat – ezt már Nyakas Eszter ápolási igazgatótól hallottuk, aki amolyan kitekintésként azt is elmondta, hogy közel 80 év alatt ötszörösére nőtt a védőnők száma.

A fentiek mellett ünnepi beszédet mondott még Bokorné Sike Erika a MESZK Fejér Vármegyei Területi Szervezetének elnöke is, aki úgy fogalmazott, hogy a védőnők a várandósság kezdetétől egészen a kamaszkorig nyújtanak biztos támaszt a családoknak, segítséget és útmutatást adnak számukra és, ami a legfontosabb az ő egészségükért dolgoznak nap, mint nap.