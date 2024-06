A NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow–Mezőfalva június 5-6-án, 42 hektáros területen várta és várja még csütörtökön is a látogatókat, a rendezvény pedig idén is ingyenesen látogatható. A megnyitó alkalom szerdán 10 órakor került megtartásra, ahol Győrffy Balázs NAK elnök, Harsányi Zsolt MEGFOSZ elnök, Jakab István Magyar Országgyűlés alelnöke, illetve Farkas Sándor parlamenti államtitkár köszöntötte a jelenlévőket, és nyitotta meg az eseményt. A megnyitó beszédekben elhangzott a szervezők a fenntartható, illetve a klímaváltozáshoz alkalmazkodó gazdálkodási módszerek, eszközök bemutatására helyezik a hangsúlyt, illetve a vízmegtartás és az öntözés felértékelődött szerepére. Emellett kiemelt szerepet kap a kiállításon a termelés diverzifikálása, az új szántóföldi növények termesztésének bemutatása, a talajkímélő gazdálkodás, a forgatás nélküli talajművelés. A köszöntő és szakmai beszédekben szóba került természetesen az ukrán gabona kontra magyar gazdák kérdése is, aminek kapcsán a magyar kormány egyértelműen kiáll a magyar gazdák érdekei mellett! A megnyitót követően, egyből elindultak a programok, elsőként egyből egy igen látványos mozgógép bemutatóval várták az érdeklődőket.

Hatalmas gépcsodák és számtalan program várta az érdeklődőket a Szántóföldi Napok rendezvényen

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow hagyományosan az ország legnagyobb, álló- és mozgógépes szántóföldi kiállítása, ahol megtekinthető a mezőgazdasági gépek legszélesebb kínálata. A kiállítás több mint 40 hektáros területen valósul meg Mezőfalván. Szükség is volt erre a hatalmas területre, és nem csak a kiállított eszközök méretei és mennyisége miatt, vagy éppen a mozgógépes bemutatók okán, hanem a rendezvényre érkező látogatók hatalmas létszáma miatt is. Hagyományosan széles programkínálat várta és várja még a szombati napon is az agrárvállalkozókat, gazdálkodókat, segítve őket a megalapozott szakmai döntéshozatalban. Az idei rendezvény egyébként különösen érdekes és akár sorszerűnek is hívható egybeesést produkált a környezetvédelmi világnappal is, ami fontos programja az agráriumnak is. A látogatókat változatos és izgalmas szakmai programok és előadások várják, egyebek mellett a gazdálkodói együttműködés, a tudásfejlesztés, a zöld támogatási lehetőségek kapcsán. A rendezvény második napján, szombaton Kovács Péter, a Dél-dakotai Állami Egyetem magyar származású professzora tart majd előadást a talajmegújító gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett az évszaknak megfelelő fajtabemutatók, mikroparcellás és demóparcellás növénytermesztési bemutatók, valamint egyebek közt a gazdálkodás különböző területeit ismertető előadások is helyet kapnak. A nem feltétlen szakmai alapon érkező vendégeknek pedig különösen izgalmas program lehet a már említett mozgó gépbemutató, ahol működés közben figyelhetik meg a látogatók a legmodernebb eszközöket, gépeket, gépkapcsolatokat.