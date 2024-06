– Azt a területet említette, amit talán sokan a legkevésbé ismernek – folytatta a pedagógus. – A nálunk is népszerű sportágak között a tollaslabda, a futball, a kézilabda viszi a prímet az akadályversenyek mellett. Ám ezek sorában, szép csendben ott szerepel a természetjárás is, amely nagyon jellemző az iskolánkra. Egyrészt úgy, hogy a saját diákjaink részére szervezünk ilyen programokat: létezik egy kis „mag”, amely nem csak a nyári táborokban vesz részt, de máskor is rendszeresen eljár túrázni. Másrészt ilyen szempontból nem csak a mi iskolánk tanulóiról gondoskodunk, hanem azokról is, akik minden esztendőben bekapcsolódnak a kéktúrás vetélkedőbe, vagy a Kiss Péter Próbába. Ennek lényege, hogy a hegymászók tragédiájának évfordulójához közel eső napokban országszerte minél több diákot igyekszünk rábeszélni arra, hogy csatlakozzon a túránkhoz. Amelyhez nem szükséges különösebben elutazni sehová, hiszen az adott iskola közelében kell teljesíteni egy legkevesebb tíz kilométeres távot. Bizony volt olyan alkalom, amikor több ezer diák túrázott velünk együtt Kiss Péter és Erőss Zsolt emlékére.