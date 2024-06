Nemrégiben ismét büszke volt az ország és különösen Mór városa, hogy egyik leghíresebb szülötte, Krausz Ferenc által vezetett budapesti központú kutatócég, a Center for Molecular Fingerprinting (CMF) június 17-én felavatta új lézerlaboratóriumát Szegeden, az ELI-ALPS kutatóintézetben. Ez a lépés elengedhetetlen volt annak érdekében, hogy megkezdődhessen hazánkban is az innovatív technológia használata, mert bár voltak korábban is a CMF tevékenységéhez kapcsolódóan lézeres vizsgálatok, de azokat eleddig Németországban végezték el.

Az új lézerlaboratórium átadójának programsorozatának része volt a CMF Summit 2024 – At the Forefront of Disease Profiling tudományos szimpózium, melyen nem csak Krausz tartott előadást, hanem további két Nobel-díjas is, Karikó Katalin és Gérard Mourou.

Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus, biokémikus és Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, a CMF ügyvezető igazgatója a kettőjük kimagasló jelentőségű kutatási eredményei előtt tisztelgő emlékérmék kibocsátási ünnepségén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Krisztina körúti épületében 2024. június 18-án

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„A lézeres műszereink Magyarországra történő áthelyezése a müncheni laboratóriumból lehetővé teszi számunkra, hogy megkezdjük a világ első szisztematikus molekuláris ujjlenyomatvizsgáló elemzését több tízezer, már begyűjtött vérplazmamintán. Ez a kialakult partnerség ragyogó példája annak, hogy a nemzetközi együttműködés hogyan mozdíthatja elő a tudományos fejlődést, és remélhetőleg úttörő felfedezésekhez vezet” fogalmazott a Nobel-díjas fizikus, aki az előadása közben bemutatta a CMF-ben zajló kutatásokat, és gyakorlati példákat felhozva ismertette a hallgatósággal az attoszekundumos fizika fontosságát és felhasználási területeit.

Szeged több szempontból is fontos színtere volt a rendezvénynek, ugyanis Karikó Katalin, aki 2023-ban kapta meg Nobel-díjat az mRNS-alapú vakcinát megalapozó felfedezéseiért, éppen Szegeden kezdte pályafutását, még 1978-ban.

És most már nem csak a Nobel-díj és a világszerte elismert tudományos munka miatt mondható el, hogy nevüket és személyüket mélyen belevésték a történelembe, hanem azért is, mert tiszteletükre emlékérmét bocsátott ki az MNB. A pénzintézet a biokémikus és a fizikus tiszteletére 7500 forint névértékű ezüst és 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsátott forgalomba a magyar származású Nobel-díjasok előtt tisztelgő sorozatában.