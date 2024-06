Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján vehette át Prekrit Judit a székesfehérvári városházán a „Székesfehérvár a Kárpát-medencei együttműködésért” díjat Cser-Palkovics András polgármestertől. Az elismerés „annak a természetes személynek, közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek adományozható, aki vagy amely tartós, kiemelkedő tevékenységével elősegítette: Székesfehérváron a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztését; Székesfehérvár és a külhoni települések - beleértve a testvértelepülések - közötti viszony erősítését, új kapcsolatok létrehozását, továbbá a Székesfehérváron és a külhoni magyar településeken működő különböző közösségek, szervezetek együttműködését” – hangzott el az ünnepségen.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A díjazottról elhangzott: „2006 júliusában a székesfehérvári Öreghegyi Karitászcsoport meghívására összesen 36 moldvai csángó-magyar gyermek és tanár kísérő érkezett Székesfehérvárra, valamint a Velencei-tó partján levő kézműves táborba. Az itt eltöltött két hét mind a külhoniaknak, mind pedig a vendéglátóknak egy életre szóló élményt jelentett. Prekrit Judit is ekkor került kapcsolatba velük. A magyar nyelv őrzése egész életében fontos volt számára, de ez a program lehetőséget kínált arra, hogy tevékenyen is részt vállaljon benne. Fontosnak érezte, hogy mi magyarok összetartsunk, odafigyeljünk egymásra, bárhol is éljünk a nagyvilágban, még ha a földrajzi távolságok fizikálisan el is választanak minket, de lélekben, nyelvünkben szorosan összetartozzunk. Ennek apropóján 16 esztendővel ezelőtt fogalmazódott meg benne a Székesfehérvári Ökomenikus Adventi Jótékonyság Est gondolata, melynek szervezésébe a mai napig töretlen lelkesedéssel vág bele. A jótékonysági alkalom napjainkra hagyománnyá vált, része lett a székesfehérváriak adventi készülődésének, és kifejezetten a nehéz helyzetben lévő határon túli magyar közösségek támogatása vált céljává. 2023-ban például 1 millió 450 ezer forinttal támogatta a rendezvény a Kárpátaljai Református Egyházkerület „Mandulafa” Idősek Otthonát és a Munkácsi Szent Erzsébet Karitász munkásságát”. Prekrit Judit tehát „példaértékű munkájáért, a külhoni magyarok és Székesfehérvár kapcsolatának erősítéséért, új kapcsolatok létrehozásáért” részesült az elismerésben. Az ünnepi alkalmon Borbély Levente Miklós, a XIV. Fehérvári Versünnep győztese elszavalta Juhász Gyula: Trianon című versét, majd pedig a város vezetője szólt: