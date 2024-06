Rába Judit, az Arany János Általános Iskola autizmussal élő gyerekek gyógypedagógusa arról beszélt lapunknak, hogy már korábban is voltak az integrációra, az érzékenyítésre vonatkozó programjaik, melyekkel a többségi és a szegregált nevelésben lévő gyerekeket célozták meg. – Az idei „osztálynak” idén már volt négy programja, egy ismerkedés, egy karácsonyi program, volt mozizás, illetve voltunk a Polgármesteri Hivatalban is, most pedig arra kaptunk lehetőséget, hogy kilátogassunk a Sóstó Tanösvényre, amely szintén egy integrációs program részeként valósult meg. Ezeknek a programoknak a célja az, hogy a többségi gyerekek találkozzanak a szegregált nevelésben lévő gyerekekkel. A gyerekek egyébként elfogadóak, csak a szocializáció során ennek mértéke csökken, célunk, hogy az elfogadás megmaradjon bennük. Mindemellett célkitűzésünk, hogy megszólítsuk a város többi általános iskoláját is, hogy keressék ezeket az integrálási, edukálási alkalmakat. Az autizmussal élő gyerekeknek szociális kommunikációs paneleket, szituációs gyakorlatokat tanítunk, melyeket általánosítani tudnak, és amelyeket reményeink szerint sikerrel alkalmaznak majd a gyakorlatban is, más gyerekekkel való interakciójuk során – mondta el Rába Judit gyógypedagógus.