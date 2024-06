Őexcellenciája Frank R. Cimafranka nagykövet, és felesége Lu Cimafranka Úrhölgy

Fotó: Lázár Sonja

Köszönjük Magyarország támogatását a tárgyalások újraindításában a Fülöp-szigetek és az EU közötti szabadkereskedelmi megállapodásért remélhetőleg ez év szeptemberében. Végül, egy sor jogszabályi és szabályozási keret elfogadása a nyitottabb és vonzóbb befektetési környezet megteremtése érdekében. De a gazdaságunk szilárdságának megőrzésére irányuló erőfeszítéseinknek csak akkor lehet értelme, ha szabad országként, határozottan védjük örökségünket, jogainkat és méltóságunkat. Mind a nemrég, mind a már korábban tett kitartó akcióink bizonyítják elkötelezettségünket a regionális és globális béke és biztonság mellett. Megismételném, amit elnökünk az ENSZ Közgyűlésén mondott közel két évvel ezelőtt: - nyitott, befogadó és szabályokon alapuló rendünket a nemzetközi jog szabályozza, és a méltányosság és annak elve erősíti meg. Ez az igazság, amely a legfőbb stabilizáló eszköz, szilárdan tart Bennünket a viharos tengereken.

Így továbbra is hűségesek és elkötelezettek maradunk a jogállamiság és a szabályokon alapuló rend mellett, nemcsak a Dél- és Kelet-Kínai-tenger közvetlen szomszédságában, hanem a Közel-Keleten és itt Európában is. A nemzetközi jog, különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elvek és a jogállamiság betartása jelenti a legjobb esélyünket a béke és a stabilitás megőrzésére mai világunkban. Ebből a célból a Fülöp-szigetek mindig felszólított minden államot, hogy tartsák be az ENSZ Közgyűlése által 1982-ben elfogadott, a nemzetközi viták békés rendezésére vonatkozó manilai nyilatkozatot.

Nemzetünk történelmének e mérföldkövét ünnepelve különösen nagy öröm számomra kihangsúlyozni a mélyen gyökerező barátságot és a szilárd kapcsolatokat a Fülöp-szigetek és Magyarország között. Illés Boglárka államtitkár asszonynak köszönetet mondok, mert itt van, hogy együtt ünnepeljük növekvő és egyre szorosabb partnerségünket. Idén ünnepeljük a magyar- fülöp-szigeteki diplomáciai kapcsolatok beindításának 50. évfordulóját. Örömmel jelenthetem be, hogy június 13-án, harmadik alkalommal látogat Manilába Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Itt találkozik majd a Fülöp-szigeteki külügyminiszterrel, valamint más miniszteri szintű tisztviselőkkel. Remélhetőleg lesz alkalma találkozni ifjabb Ferdinand R. Marcos elnökkel is rövid tartózkodása során.